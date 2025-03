La Corte Suprema ha deciso, Bolsonaro imputato per tentato golpe

Il collegio dei giudici della Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha accolto all'unanimità la denuncia della Procura generale sul tentato golpe. Di conseguenza l'ex presidente Jair Bolsonaro e altri suoi sette fedelissimi, risultano ora imputati nel processo, che si celebrerà nei prossimi mesi.

Il giudice relatore del caso, Alexandre de Moraes è stato il primo a votare, chiedendo che le accuse della Procura siano accolte e diano luogo ad un processo contro l'ex capo di Stato e altri suoi sette fedelissimi. ella sua esposizione, Moraes ha affermato che esistono "prove ragionevoli" che Bolsonaro abbia guidato un'organizzazione criminale per pianificare un colpo di Stato dopo le elezioni del 2022.

La difesa dell'ex presidente sostiene che non ci sono prove che indichino la sua partecipazione al complotto golpista, ma, secondo Moraes, la denuncia del Procuratore generale "dimostra il contrario". "Ci sono prove ragionevoli che indicano Bolsonaro come leader dell'organizzazione criminale, dimostrando" la sua partecipazione, ha affermato il magistrato.

Gli altri giudici della sezione - Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin - hanno appoggiato a loro volta la posizione del magistrato relatore.

Oltre a Bolsonaro, fra gli altri imputati ci sono gli ex ministri Augusto Heleno (Sicurezza istituzionale), Paulo Sérgio Nogueira (Difesa) e Anderson Torres (Giustizia). A differenza di ieri Bolsonaro ha fatto sapere che non andrà in tribunale, ma seguirà l'udienza dall'ufficio del figlio Flavio, al Senato. Ieri Bolsonaro si era presentato in tribunale a sorpresa, sedendosi in prima fila.

'Cercano di impedirmi di candidarmi per le elezioni del 2026'

"Hanno fretta. Hanno fretta. Il caso contro di me procede a una velocità 14 volte superiore a quella dell'inchiesta del "Mensalão e almeno 10 volte superiore a quella di Lula in Lava Jato". Lo ha scritto l'ex presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro sui social, commentando il giudizio della Corte Suprema.

"Il motivo? Non cercano nemmeno più di nasconderlo - afferma Bolsonaro -. La stessa stampa riporta apertamente e senza mezzi termini che la motivazione non è legale, ma politica: il tribunale sta cercando di impedirmi di candidarmi alle elezioni" del 2026 "in quanto sa che, in una competizione leale, non c'è nessun candidato in grado di battermi".

Bolsonaro ha definito "infondate" e "molto gravi" le accuse mosse contro di lui dalla Corte suprema. "Sembra che ci sia qualcosa di personale contro di me", ha sostenuto nel corso di un lungo intervento pronunciato davanti alla stampa in cui ha nuovamente smentito qualsiasi suo coinvolgimento in azioni illegali.

"Prima di partire per gli Stati Uniti il 30 dicembre 2022 nel corso di una trasmissione dal vivo ho affermato che le dimostrazioni pacifiche erano benvenute ma che i nostri metodi non potevano essere violenti", ha affermato il leader di estrema destra. "In nessun momento ho suggerito di fare cose illegali", ha aggiunto. Come già dichiarato in precedenza e sostenuto dalla sua difesa, Bolsonaro ha smentito la stessa esistenza di un tentativo di golpe.

"Un colpo di Stato si fa con persone, truppe, armi e leadership. Due anni di indagini e non hanno scoperto chi potrebbe essere il leader di questa azione", ha stigmatizzato, sottolineando che nessuno dei 500 arrestati a seguito dell'assalto alla sede della Presidenza, Corte suprema e Parlamento dell'8 gennaio 2023 che hanno firmato un patteggiamento con la giustizia hanno citato un suo coinvolgimento.

