Trump difende Waltz: 'Ha imparato la lezione'. Dalla chat 'nessun impatto' sull'operazione militare

Donald Trump intanto difende il suo consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz dopo la condivisione per errore della chat del Pentagono sui piani anti Houthi con il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, "Michael Waltz ha imparato la lezione ed è un brav'uomo", ha detto in un'intervista con NBC News, sostenendo che la presenza di Goldberg non ha avuto "alcun impatto" sull'operazione militare. Quando gli è stato chiesto cosa gli era stato detto su come Goldberg fosse stato aggiunto alla chat di Signal, Trump ha risposto che "era una delle persone di Michael sul telefono. Un membro dello staff aveva il suo numero lì".

Il presidente ha espresso fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale, affermando di non essere frustrato dagli eventi che hanno portato all'articolo di The Atlantic. La situazione, ha detto, è stata "l'unico intoppo in due mesi, e si è rivelato non grave".

Nessuna informazioni militare classificata è stata condivisa: lo afferma su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in merito alla chat del Pentagono sui piani anti Houthi condivisa per errore con il direttore di The Atlantic. Leavitt ha scritto che "nessun piano di guerra è stato discusso" e che "nessun materiale classificato è stato mandato nello scambio di messaggi".

"'Non sopporto salvare di nuovo l'Europa', 'Condivido pienamente il tuo odio per il parassita europeo, è patetico': E' lo scambio di messaggi tra il vicepresidente Usa JD Vance e il segretario alla difesa Pete Hegseth, riportati dal caporedattore dell'Atlantic, Jeffrey Goldberg, che ha fatto sapere di essersi ritrovato per errore in una chat su Signal, altamente classificata, tra il capo del Pentagono, il vice presidente americano JD Vance e altri funzionari di primo piano. Nella chat si parlava dei raid Usa in Yemen e, riporta la Bbc, anche della possibilità che l'Ue paghi per la protezione Usa sulle rotte di navigazione chiave.

Il Regno Unito "ha lavorato a stretto contatto con gli Usa... per la sicurezza in Medio Oriente" e "continuerà a farlo". Lo ha detto una portavoce di Downing Street, incalzata su quanto trapelato nella chat interna all'amministrazione Trump, chat in cui Vance e Hegseth hanno fra l'altro additato gli alleati europei come "parassiti". La portavoce ha negato un impatto sui rapporti di fiducia con Washington, ma ha tenuto a ricordare "il contributo logistico" delle forze di Londra ai raid anti-Houthy, oltre al "sostegno alla coalizione a guida Usa che combatte l'Isis in Siria".

Intanto monta lo scandalo della chat del Pentagono, senza che nessuno dei partecipanti si sia accordo della sua presenza o abbia chiesto chi fosse. "Non ho mai visto una violazione come questa", scrive Goldberg, che ha rivelato il grave incidente e che elenca una serie di possibili violazioni. La prima, che riguarda tutti i membri della chat, è per aver usato una app come Signal per informazioni così sensibili, che normalmente vengono trattate su sistemi criptati governativi che vietano l'uso dei cellulari: in caso di perdita o furto degli telefonini, infatti, il rischio per la sicurezza nazionale è altissimo.

La seconda è per aver incluso un giornalista rivelando informazioni classificate, anche se il leak non è intenzionale. Secondo i legali sentiti da Goldberg, potrebbero essere quindi state violate diverse previsioni dell'Espionage Act. La terza si basa sul fatto che i partecipanti, abbandonando poi il gruppo, potrebbero aver violato la legge sui documenti federali: i messaggi dei funzionari pubblici sono considerati atti da conservare. "Vale la pena notare - scrive Goldberg - che Donald Trump, in quanto candidato alla presidenza (e in quanto presidente), ha ripetutamente e a gran voce chiesto che Hillary Clinton venisse imprigionata per aver utilizzato un server di posta elettronica privato per affari ufficiali quando era segretario di stato. Vale anche la pena notare che Trump è stato incriminato nel 2023 per cattiva gestione di documenti classificati, ma le accuse sono state ritirate dopo la sua elezione".

"Se Pete Hegseth avesse un minimo di onore, si dimetterebbe": è il titolo dell'editoriale del New York Times che chiede la testa del capo del Pentagono per la chat sui piani anti Houthi condivisa per errore col direttore di The Atlantic. "Questa sarebbe una violazione della sicurezza sbalorditiva... Ho contribuito a indagare su numerose accuse di fuga di informazioni classificate e non ho mai sentito nulla di così eclatante: un segretario della difesa che ha intenzionalmente utilizzato un'app di messaggistica civile per condividere piani di guerra sensibili senza nemmeno accorgersi apparentemente che un giornalista era nella chat", scrive David French, un veterano dell'operazione Iraqi Freedom e un ex avvocato dell'esercito. "Non c'è un ufficiale vivo la cui carriera sopravvivrebbe a una violazione della sicurezza del genere. Normalmente si tradurrebbe in conseguenze immediate (sollievo dal comando, ad esempio) seguite da un'indagine completa e, potenzialmente, da accuse penali", scrive. "La legge federale - spiega - considera un reato quando una persona, per grave negligenza, rimuove informazioni 'relative alla difesa nazionale' dal 'suo luogo di custodia appropriato o le consegna a chiunque violando la sua fiducia, o le smarrisce, le ruba, le sottrae o le distrugge". "È troppo presto per dire se l'incompetenza di Hegseth sia anche criminale, ma sollevo la possibilità di dimostrare la portata assoluta dell'errore segnalato. Una violazione della sicurezza così significativa richiede un'indagine approfondita", prosegue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA