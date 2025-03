Nuove proteste a Istanbul, 'sabato tutti in piazza'

Il leader del Partito popolare repubblicano (Chp), la principale forza dell'opposizione turca, ha indetto una grande manifestazione sabato a Istanbul a sostegno del sindaco detenuto della città, Ekrem Imamoglu.

"Sarete sabato alla grande manifestazione per sostenere Ekrem Imamoglu, per opporvi alla (sua) detenzione (...) e dire che vogliamo elezioni anticipate?", ha affermato il leader del Chp, Özgür Özel, arringando in questo modo la folla riunita per la settima sera consecutiva davanti al municipio di Istanbul.

I manifestanti sono scesi di nuovo in piazza oggi in Turchia, dove più di 1.400 persone sono state arrestate dall'inizio della vasta rivolta innescata dall'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Decine di migliaia di persone si sono radunate per la settima sera consecutiva davanti al municipio di Istanbul su appello dell'opposizione, continuando una protesta su una scala senza precedenti dai tempi del movimento Gezi, iniziato da piazza Taksim a Istanbul, nel 2013.

Migliaia di studenti, la maggior parte dei quali con il volto mascherato per paura di essere identificati dalla polizia, hanno anche marciato in serata tra gli applausi dei residenti locali in un quartiere sul lato europeo della città sul Bosforo. Un totale di 1.418 persone accusate di aver partecipato alle manifestazioni, vietate dalla settimana scorsa nelle tre maggiori città del Paese, sono state arrestate dal 19 marzo, hanno annunciato le autorità. In questo contesto, oggi un tribunale di Istanbul ha ordinato la detenzione provvisoria di sette giornalisti turchi, tra cui uno dell'Agence France-Presse, accusati anche loro di aver partecipato a raduni illegali.

Oggi la presidenza francese ha chiesto il rilascio del sindaco dell'opposizione di Istanbul, Ekrem Imamoglu, e ha invitato la Turchia a comportarsi come un "grande partner democratico".

"Deploriamo l'arresto del sindaco di Istanbul, speriamo nella sua liberazione (...) La Turchia è un grande partner ma vogliamo un grande partner democratico", ha dichiarato un consigliere del presidente Emmanuel Macron durante un briefing con i giornalisti

Riproduzione riservata © Copyright ANSA