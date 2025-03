'Il futuro di Waltz in dubbio dopo l'incidente della chat del Pentagono'

Il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Mike Waltz potrebbe dover essere costretto a dimettersi, dopo l'imbarazzante incidente della chat del Pentagono sui piani anti Houthi condivisa per errore col direttore di The Atlantic.

Lo scrive Politico, citando un alto funzionario dell'amministrazione Usa, secondo cui i membri dello staff si sono scambiati messaggi su cosa fare con Waltz. Non c'è ancora nulla di ufficiale e i funzionari della Casa Bianca hanno avvertito che sarà il presidente Donald Trump a prendere la decisione finale nei prossimi due giorni, valutando gli effetti mediatici dell'episodio.

Monta lo scandalo della chat del Pentagono sui piani anti Houthi condivisa per errore col direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg, senza che nessuno dei partecipanti si sia accordo della sua presenza o abbia chiesto chi fosse. "Non ho mai visto una violazione come questa", scrive Goldberg, che ha rivelato il grave incidente e che elenca una serie di possibili violazioni. La prima, che riguarda tutti i membri della chat, e' per aver usato una app come Signal per informazioni cosi' sensibili, che normalmente vengono trattate su sistemi criptati governativi che vietano l'uso dei cellulari: in caso di perdita o furto degli telefonini, infatti, il rischio per la sicurezza nazionale è altissimo. La seconda è per aver incluso un giornalista rivelando informazioni classificate, anche se il leak non è intenzionale. Secondo i legali sentiti da Goldberg, potrebbero essere quindi state violate diverse previsioni dell'Espionage Act. La terza si basa sul fatto che i partecipanti, abbandonando poi il gruppo, potrebbero aver violato la legge sui documenti federali: i messaggi dei funzionari pubblici sono considerati atti da conservare. "Vale la pena notare - scrive Goldberg - che Donald Trump, in quanto candidato alla presidenza (e in quanto presidente), ha ripetutamente e a gran voce chiesto che Hillary Clinton venisse imprigionata per aver utilizzato un server di posta elettronica privato per affari ufficiali quando era segretario di stato. Vale anche la pena notare che Trump è stato incriminato nel 2023 per cattiva gestione di documenti classificati, ma le accuse sono state ritirate dopo la sua elezione".

"Se Pete Hegseth avesse un minimo di onore, si dimetterebbe": è il titolo dell'editoriale del New York Times che chiede la testa del capo del Pentagono per la chat sui piani anti Houthi condivisa per errore col direttore di The Atlantic. "Questa sarebbe una violazione della sicurezza sbalorditiva... Ho contribuito a indagare su numerose accuse di fuga di informazioni classificate e non ho mai sentito nulla di così eclatante: un segretario della difesa che ha intenzionalmente utilizzato un'app di messaggistica civile per condividere piani di guerra sensibili senza nemmeno accorgersi apparentemente che un giornalista era nella chat", scrive David French, un veterano dell'operazione Iraqi Freedom e un ex avvocato dell'esercito. "Non c'è un ufficiale vivo la cui carriera sopravvivrebbe a una violazione della sicurezza del genere. Normalmente si tradurrebbe in conseguenze immediate (sollievo dal comando, ad esempio) seguite da un'indagine completa e, potenzialmente, da accuse penali", scrive. "La legge federale - spiega - considera un reato quando una persona, per grave negligenza, rimuove informazioni 'relative alla difesa nazionale' dal 'suo luogo di custodia appropriato o le consegna a chiunque violando la sua fiducia, o le smarrisce, le ruba, le sottrae o le distrugge". "È troppo presto per dire se l'incompetenza di Hegseth sia anche criminale, ma sollevo la possibilità di dimostrare la portata assoluta dell'errore segnalato. Una violazione della sicurezza così significativa richiede un'indagine approfondita", prosegue.



