'I negoziatori russi torneranno a Mosca in serata' 

I negoziatori russi che hanno preso parte ai colloqui di ieri con gli Stati Uniti a Riad, Grigory Karasin e Sergey Beseda, torneranno a Mosca in serata: lo ha detto alla televisione Rossiya-24 il primo vicepresidente della Commissione per gli affari internazionali della Camera Vladimir Dzhabarov, come riporta la Tass. "Ho avuto una conversazione con lui (Karasin) un'ora e mezza fa e ha detto che stava andando all'aeroporto. Stanno partendo o sono già partiti da Riad", ha detto il senatore. "Ci aspettiamo che la nostra delegazione torni a Mosca questa sera", ha aggiunto.

Un negoziatore russo ha definito "utili" i colloqui tra funzionari russi e statunitensi su una possibile tregua parziale in Ucraina, aggiungendo che i contatti proseguiranno. "Abbiamo parlato di tutto, è stato un dialogo intenso, non facile, ma molto utile per noi e per gli americani", ha dichiarato Grigory Karasin all'agenzia Tass. "Continueremo", ha aggiunto, all'indomani delle 12 ore di colloquio tra le delegazioni in Arabia Saudita. "Continueremo a farlo, coinvolgendo anche la comunità internazionale, in primo luogo l'Organizzazione delle Nazioni Unite e alcuni paesi", ha dichiarato Karasin riferendosi al dialogo tra Usa e Russia. "In generale, c'è stata l'impressione di un dialogo così costruttivo che è dovuto e necessario. Anche gli americani sono interessati a questo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA