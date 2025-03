Depardieu contesta l'accusa: 'Non mi diverto a palpare le donne' 

Gérard Depardieu, al secondo giorno del processo per violenze sessuali e molestie intentato contro di lui da due donne presenti sul set di un film nel 2021, ha preso la parola. E lo ha fatto a modo suo, non risparmiando le provocazioni.

"Certo che parlo - ha risposto l'attore al presidente del tribunale che gli chiedeva se voleva prendere la parola - ho delle dichiarazioni da fare. E ci vorrà sicuramente un po' di tempo perché è molto emozionante essere qui, già aver assistito ieri, con tutte quelle parole. Non tutte le capivo, ma è stato violento...".

Il presidente, a quel punto, è passato all'esame delle accuse di una delle ricorrenti, Amélie, della sua presunta aggressione sul set del film Les Volets verts. La donna ha parlato di parole "oscene", gli chiede il presidente. "Oscene? ha risposto Depardieu - cosa vuol dire oscene? Volgari? Sì, mi succede di dire, 'Dai, figa! Andiamo...".

"Sul set di un film?" gli ha chiesto allora il presidente. "Ah sì - ha ammesso l'attore - qualche lo volta me lo dico anche da solo, fra me e me, da solo". Quando il presidente gli chiede poi dell'accusa di Amélie di averla "afferrata", Depardieu ammette: "L'ho chiamata, vieni, vieni. Le ho detto 'perché mi menti? Perché non mi hai detto di essere una assistente...mi sono scaldato, scaldato, sempre di più. L'ho presa per le anche" ha ammesso, mimando il suo gesto con le mani. "Quindi, c'è stato un contatto fisico?" ha ribattuto il presidente. "Afferro l'anca per non scivolare, perché ero infastidito dal suo suo comportamento", risponde Depardieu. Il quale afferma che voleva "sgridare" Amélie perché la stanza prevista per la scena seguente non era ancora pronta. E ripete di averla afferrata per scuoterla.

"Non vedo per quale motivo io mi divertirei a palpare una donna, delle natiche, dei seni, non sono mica un palpeggiatore in metropolitana": lo ha dichiarato, alla seconda giornata del processo a suo carico da parte di due donne che lo accusano di violenze e molestie, l'attore francese Gérard Depardieu.

Depardieu, prendendo la parola in tribunale, ha assicurato di non essere "così" come descritto nelle accuse. E - ha continuato con voce alterata - "non vado in giro a divertirmi a 76 anni e 150 chili...non mi piaccio abbastanza per mettere una mano sul sedere a qualcuno. Ma che roba è? Cos'è? Non sono mica Emile Louis" (noto violentatore seriale della fine degli anni Novanta, ndr).

Depardieu èinterrogato dai magistrati, dovrà rispondere delle accuse per le quali lo hanno denunciato Amélie e Sarah, le due assistenti - alla scenografia e alla regia - del film Les Volets verts, del 2021. Come lui, dovrebbe essere chiamata dal collegio di difesa dell'attore a rispondere ad alcune domande, Fanny Ardant, che testimonierà a difesa di Depardieu.

Ieri, al termine della prima giornata di processo, costellata da interruzioni e dispute accese fra accusa e difesa, l'avvocato di Depardieu, Jérémie Assous, ha denunciato "un'inchiesta condotta in modo molto approssimativo" da parte della procura, da lui accusata anche di "metodi staliniani". Ha poi criticato le parti civili che accusano Depardieu, le quali - secondo lui - "hanno paura della verità" e "rifiutano" le sue richieste di nuove indagini.

