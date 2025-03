Carlo e Camilla rinviano la visita a papa Francesco

Re Carlo e la regina Camilla non vedranno papa Francesco nell'ambito della visita ufficiale in Italia annunciata dal 7 al 10 aprile. Lo ha reso noto Buckingham Palace, precisando è stato deciso di comune accordo di rinviarla in seguito alle necessità legate alla convalescenza del pontefice, al quale i reali britannici augurano una pronta e piena ripresa.

"La visita del Re e della Regina alla Santa Sede - si legge nella nota del palazzo reale britannico pubblicata sul profilo X ufficiale di casa Windsor - è stata rinviata di comune accordo poiché le raccomandazioni dei medici suggeriscono ora che Papa Francesco benefici di un periodo prolungato di riposo e recupero" dopo il ricovero al Gemelli per la polmonite. "Le Loro Maestà - prosegue il testo - rivolgono al Papa i migliori auguri per la sua convalescenza e attendono di rendere visita alla Santa Sede non appena egli si sarà ripreso".

Nessun riferimento viene fatto invece a cambiamenti rispetto all'agenda italiana del viaggio.

Stando al programma originario della visita di Stato, re Carlo III - che è anche nominalmente capo della Chiesa anglicana e che è a sua volta reduce dalla diagnosi di tumore dell'anno scorso - e la regina Camilla avrebbero dovuto dedicare alla tappa in Vaticano la prima giornata del loro viaggio, per essere ricevuti dal papa e celebrare con lui la ricorrenza del Giubileo. Mentre il giorno dopo è dedicato sulla carta alla parte ufficiale della visita in Italia, in particolare con incontri istituzionali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E le ultime giornate a una serie di appuntamenti a margine, a Roma e a Ravenna.

La visita coincide fra l'altro con una ricorrenza privata importante per la coppia reale, che il 9 aprile celebra 20 anni di matrimonio.

