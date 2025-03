Ankara: 'Oltre 1.400 gli arrestati durante le proteste'

Sono 1.418 i sospetti messi in custodia, dal 19 marzo ad oggi, durante le manifestazioni non autorizzate in varie città turche per sostenere Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dall'incarico dopo essere stato arrestato per corruzione.

"Mentre attualmente 979 sospetti sono in custodia, 478 persone saranno portate in tribunale oggi" per la convalida o meno del fermo, ha dichiarato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, dopo avere diffuso i dati sul numero totale dei fermati durante le manifestazioni, dove sono stati registrati scontri tra dimostranti e forze dell'ordine.





Esteso il divieto di manifestazioni ad Ankara e Smirne

La prefettura di Ankara ha esteso il divieto imposto sulle manifestazioni politiche nei giorni scorsi, estendendolo fino all'1 aprile.

"Azioni ed eventi non autorizzati continuano in tutta la nostra provincia e coloro che partecipano a queste azioni ricorrono alla violenza. Si osserva che sussiste una minaccia per la sicurezza della vita, della proprietà delle persone e che la proprietà pubblica è stata danneggiata", si legge nel comunicato con cui la prefettura ha esteso il divieto di manifestare, nell'ambito delle proteste esplose mercoledì scorso per dare sostegno a Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul arrestato.

La prefettura di Smirne, la terza città più grande della Turchia, ha esteso invece fino al 29 marzo un divieto già in vigore sulle manifestazioni politiche.

La Turchia espelle americano per aver partecipato alle proteste

Michael Anthony Ganoe, un cittadino americano, è stato espulso dalla Turchia per avere partecipato alle manifestazioni non autorizzate davanti al comune di Istanbul a sostegno di Ekrem Imamoglu, il sindaco sospeso dall'incarico a causa dell'arresto per corruzione.

Secondo quanto riferisce Hurriyet, Ganoe sarebbe entrato in Turchia il 20 marzo ed è stato arrestato dopo aver partecipato alle manifestazioni, assieme a un cittadino romeno, identificato come Daniel Aleksander Loktus.

In un video condiviso su TikTok, l'americano si trova davanti al comune di Istanbul e invita chi segue il suo canale whatsapp a condividere su Facebook i suoi filmati, affermando di non riuscire a fare delle dirette a causa di restrizioni imposte dal governo turco su internet. Ganoe ha dichiarato alla polizia di essere un giornalista indipendente ma, secondo i media locali, non sono state trovate prove della veridicità delle sue affermazioni. "Mi guadagno da vivere con le notizie che faccio sui social media", ha dichiarato il cittadino americano alle forze dell'ordine prima di essere espulso dal Paese.

