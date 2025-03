Tiger Woods conferma la storia d'amore con Vanessa Trump

La star del golf, lo statunitense Tiger Woods, ha confermato la sua relazione con l'ex nuora del presidente Donald Trump, pubblicando due immagini sui social media in un post in cui si legge: "L'amore è nell'aria". Lo riporta la Cnn.

Woods e Vanessa Trump, che ha divorziato da Donald jr Trump nel 2018, erano stati visti a Torrey Pines a San Diego insieme alla figlia di lei, Kai, quando Woods è arrivato per consegnare il trofeo al vincitore del Genesis Invitational. Kai Trump frequenta la Benjamin School con i due figli di Woods, Sam e Charlie.

"L'amore è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco! Non vediamo l'ora di intraprendere il nostro viaggio nella vita insieme", ha scritto Woods su X, dove ha 6,4 milioni di follower.

Woods e Vanessa Trump erano stati al centro dell'attenzione dei gossip nelle ultime settimane. Lei è stata sposata con Donald Trump Jr. per 12 anni e hanno avuto cinque figli insieme.

Woods ha due figli dal matrimonio con Elin Nordegren, dalla quale ha divorziato nel 2010. La sua unica altra relazione pubblica è stata con Erica Herman, durata circa sette anni, fino alla sua conclusione nell'ottobre 2022.



