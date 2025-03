Rispunta l'intesa sul grano, le rotte e gli scambi

L'opzione più concreta sul tavolo dei colloqui a Riad è una possibile ripresa dell'accordo sul grano del Mar Nero, primo grande risultato diplomatico della guerra che prima di naufragare a luglio 2023 aveva consentito in un anno la spedizione di milioni di tonnellate di grano e altri prodotti alimentari dai porti ucraini.

L'ACCORDO SUL GRANO DEL MAR NERO

L'iniziativa sul grano del Mar Nero è stata negoziata nel luglio 2022 tra Turchia, Onu e Russia - nessuna sigla diretta tra Mosca e Kiev - per garantire che l'Ucraina, uno dei 'granai del mondo', potesse esportare il grano dai suoi porti meridionali attraverso il Bosforo. Il cereale non poteva essere infatti esportato nelle quantità richieste utilizzando i trasporti su gomma o su rotaia attraverso la Polonia, o via fiume attraverso la Romania. La Turchia è stata l'elemento chiave dell'intesa sia per lo stretto rapporto tra il suo presidente Recep Tayyip Erdoğan e Vladimir Putin e sia perché Ankara supervisiona il traffico marittimo nello stretto del Bosforo e dei Dardanelli.



UN'INIZIATIVA, DUE MEMORANDUM

L'iniziativa, uno dei pochi successi diplomatici dall'inizio della guerra, consentiva esportazioni commerciali di cibo e fertilizzanti (inclusa l'ammoniaca) da tre porti ucraini chiave nel Mar Nero: Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi. I cargo venivano guidati dalle navi ucraine nelle acque internazionali del Mar Nero per evitare le aree minate, procedendo quindi verso Istanbul lungo un corridoio umanitario marittimo concordato. Le navi dirette verso e dai porti ucraini venivano ispezionate da team composti da ispettori russi, turchi, ucraini e delle Nazioni Unite. Per facilitare l'implementazione dell'iniziativa, le parti hanno concordato di istituire un Centro di coordinamento congiunto (Jcc) a Istanbul per "garantire il controllo e monitoraggio" dei trasporti. Con il memorandum, era stato firmato un accordo separato per ridurre al minimo l'impatto delle sanzioni sull'esportazione di cibo e fertilizzanti russi, basandosi sul principio secondo cui le misure imposte alla Federazione Russa non si applicavano a questi prodotti. Entrambe le intese sono state sottoposte a revisioni quadrimestrali e poi bimestrali.

UN ANNO DI ESPORTAZIONI

Nonostante le difficoltà della guerra e la fragilità con la quale l'intesa è andata avanti, 33 milioni di tonnellate di grano hanno lasciato i porti ucraini in un anno, fino a luglio 2023, con 1.100 viaggi dai porti ucraini.

Il Programma alimentare mondiale ha acquistato circa 750.000 tonnellate di grano ucraino che sono state spedite immediatamente in luoghi come Afghanistan, Etiopia, Somalia e Sudan. Di conseguenza, il prezzo del grano si è stabilizzato a circa 800 dollari per tonnellata, in calo rispetto al massimo raggiunto di 1.360 dollari.



IL NAUFRAGIO DELL'INTESA

Già dopo i primi mesi dall'avvio dell'iniziativa, la Russia ha iniziato a rallentare le ispezioni delle navi del grano: nell'ottobre 2022 venivano completate 10 ispezioni al giorno per un totale di 4,2 milioni di tonnellate metriche spedite, scese a sette al giorno a novembre e due a maggio, quando hanno lasciato i porti solo 1,3 milioni di tonnellate metriche. La diminuzione è continuata fino a luglio 2023, quando la Russia si è sfilata dall'iniziativa affermando che la seconda parte dell'accordo, che doveva consentire maggiori esportazioni agricole russe, non era stata onorata dall'Occidente dato che le sanzioni sulle esportazioni di beni russi non erano state revocate in modo sufficiente, così come non erano state ritirate le misure contro la sua principale banca agricola.



LA RISPOSTA DI KIEV, UN 'CORRIDOIO DEL GRANO'

Un mese dopo la fine dell'intesa, ad agosto 2023, l'Ucraina ha lanciato un 'corridoio umanitario' nel Mar Nero per aggirare il blocco navale della Russia. Fino a marzo 2025, il corridoio marittimo ucraino ha facilitato il trasporto di 106 milioni di tonnellate di merci, di cui quasi 70 milioni di tonnellate di grano, secondo il governo di Zelensky. Numeri che potrebbero mettere in dubbio l'interesse di Kiev a tornare a un'intesa con la Russia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA