Groenlandia, il premier contro Washington: 'Interferenze straniera'

Il primo ministro della Groenlandia Mute Egede ha accusato Washington di interferire negli affari politici del Paese con la visita di una delegazione americana sull'isola artica.

"Va detto chiaramente che la nostra integrità e democrazia devono essere rispettate senza interferenze straniere", ha detto Egede, aggiungendo che la visita di questa settimana della Second Lady Usha Vance, che dovrebbe essere accompagnata dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, "non può essere vista solo come una visita privata".

In precedenza il premier groenlandese ha duramente criticato quella che ha definito una delegazione "altamente aggressiva" di alti funzionari dell'amministrazione Trump che visiteranno l'isola questa settimana, dopo che l'ufficio del vicepresidente Usa ha annunciato che la Second Lady Usha Vance si recherà in Groenlandia con suo figlio maggiore e una rappresentanza statunitense. Lo scrive il New York Times, riportando che della delegazione americana farà parte anche il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz.

Il primo ministro groenlandese Mute B. Egede ha affermato che lo sforzo dei groenlandesi di essere diplomatici "rimbalza su Donald Trump e la sua amministrazione nella loro missione di possedere e controllare la Groenlandia". Secondo quanto riferito, il primo ministro sarebbe rimasto particolarmente turbato dal coinvolgimento di Waltz: "Cosa fa il consigliere per la sicurezza nazionale in Groenlandia?" ha chiesto. "L'unico scopo è dimostrare potere su di noi".

"La sua semplice presenza in Groenlandia alimenterà senza dubbio la fiducia americana nella missione di Trump e la pressione aumenterà", ha aggiunto.



