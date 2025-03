A Riad i colloqui di pace tra Usa e Russia. Trump vuole una tregua entro Pasqua

08:16

Le forze ucraine hanno abbattuto quattro elicotteri dell'Aeronautica militare russa nella regione di Belgorod: lo hanno reso noto le Forze per le operazioni speciali (Sso) dell'Esercito di Kiev, come riporta Ukrainska Pravda. Due elicotteri d'attacco Ka-52 e due elicotteri da trasporto Mi-8 sono stati distrutti dalle Sso in collaborazione con la Direzione principale dell'intelligence, le forze missilistiche e l'artiglieria, si legge in un comunicato stampa.



Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 99 droni di vario tipo, inclusi gli Shahed kamikaze, 57 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev mentre 36 droni-esca sono caduti in zone aperte: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. I velivoli senza pilota distrutti sono stati intercettati nel sud, nel nord, nell'ovest e nel centro del Paese. Le regioni di Kiev, Kharkiv, Sumy, Kirovohrad e Zaporizhzhia sono state colpite dall'attacco.