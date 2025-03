Usa: 'Ci aspettiamo progressi concreti lunedì'. Cremlino: 'Negoziati difficili'

L'inviato di Donald Trump Steve Witkoff ha detto che lo scenario in Europa oggi è "molto diverso dalla Seconda guerra mondiale". Vladimir Putin "non vuole "conquistare tutto" il Vecchio Continente, ha sottolineato il funzionario secondo il quale il leader del Cremlino "non è una cattiva persona, è molto intelligente".

Witkoff ha detto di aspettarsi "progressi concreti" sulla pace in Ucraina dai colloqui domani in Arabia Saudita con la Russia. Oggi la delegazione americana incontra quella di Kiev.

Witkoff ha poi criticato il piano del premier britannico Keir Starmer e di altri leader europei che prevede una forza internazionale a sostegno di un cessate il fuoco in Ucraina. "E' una posa, un atteggiamento", ha dichiarato il funzionario sottolineando di non vedere la necessità di un dispiegamento di forze europee per garantire la sicurezza.

Un drone russo ha colpito un condominio a Kiev. Lo hanno riferito funzionari ucraini, aggiungendo che i servizi di emergenza sono sul posto, scrivono i media internazionali. "Secondo le informazioni disponibili, tre persone sono morte, tra cui una bambina di cinque anni. Altre 10 sono rimaste ferite. Tra i morti ci sono un padre di famiglia e la sua bambina. E il più giovane dei feriti dell'attacco russo ha solo 11 mesi", si legge in un comunicato stampa.

Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore, alla vigilia dei negoziati per porre fine al conflitto in programma in Arabia Saudita. Alcuni edifici della capitale sono stati colpiti da questi attacchi, innescando incendi ai piani superiori degli edifici. Gli attacchi hanno anche innescato incendi in almeno altri due distretti, ha detto il sindaco della città, Vitali Klitschko.

Kiev, la sua regione circostante e la metà orientale dell'Ucraina erano sotto allerta antiaerea, secondo l'aeronautica militare ucraina. "Restate nei rifugi!" ha scritto Klitschko su Telegram. Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con un record di 122 droni kamikaze di tipo Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 97 di essi sono stati abbattuti dalle difese aeree del Paese.

Bloomberg, 'Usa puntano a tregua Mosca-Kiev entro Pasqua'

La Casa Bianca punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa, mentre Vladimir Putin "sembra non avere fretta". Lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier, aggiungendo che gli Usa riconoscono "che i tempi potrebbero slittare".

Cremlino, 'domani negoziati difficili, focus su Mar Nero'

Il Cremlino ha minimizzato oggi le aspettative per una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina, affermando che i colloqui sono appena "all'inizio" e che si aspetta che i negoziati di domani con gli Usa in Arabia Saudita saranno "difficili". "Siamo solo all'inizio di questo percorso", ha detto il portavoce Dmitry Peskov alla Tv di Stato russa, aggiungendo che l'attenzione "principale" di Mosca sarà su una possibile ripresa di un accordo per garantire una navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero, in particolare per i cereali, che era stato in vigore tra il 2022 e il 2023.

