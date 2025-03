Israele colpisce ancora Gaza. '50mila morti dall'inizio della guerra'

Un attacco aereo israeliano ha ucciso un membro di spicco dell'ufficio politico di Hamas a Khan Younis, nel sud di Gaza, secondo quanto riferito dalla Reuters citando fonti palestinesi, e ripreso dalla stampa israeliana. I media pro-Hamas affermano che un attacco aereo ha ucciso Salah al-Bardaweel. Nell'attacco è morta anche sua moglie. Altri capi di Hamas sarebbero tra le vittime degli attacchi israeliani su Gaza ripresi da martedì. Tra gli altri il capo del governo de facto di Hamas Essam Addalees e il capo della sicurezza interna Mahmoud Abu Watfa e altri funzionari del movimento.



Le truppe dell'esercito israeliano (Idf) hanno iniziato a operare ieri nella zona di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, dove i caccia dell'Aeronautica militare hanno colpito diversi obiettivi di Hamas e siti delle infrastrutture terroristiche: lo ha reso noto l'Idf su Telegram. "Lo scopo dell'operazione è di colpire i siti delle infrastrutture terroristiche di Hamas per espandere la zona di sicurezza nel nord di Gaza - si legge in comunicato stampa -. L'Idf sta consentendo ai civili di evacuare la zona di combattimento per la loro sicurezza e continuerà a operare contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, per proteggere i civili israeliani".



Le sirene d'allarme hanno suonato a Tel Aviv per un missile dallo Yemen. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen dopo che le sirene antiaeree hanno suonato in diverse aree del Paese. "Dopo le sirene che hanno suonato poco fa in diverse aree di Israele, un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall'Iaf (l'Aeronautica militare israeliana) prima di entrare in territorio israeliano", ha affermato l'esercito in un comunicato.

Kallas domani in Israele e nei territori palestinesi

L'Alto rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, sarà domani in visita ufficiale in Israele e nei territori palestinesi per incontrare i principali leader istituzionali. Lo rende noto il Servizio d'azione esterna Ue, evidenziando che la responsabile della diplomazia Ue intende "chiedere un immediato ritorno alla piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi".

L'Idf chiede l'evacuazione di un quartiere di Rafah

L'esercito israeliano ha invitato la popolazione a evacuare un quartiere di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. In un messaggio ai residenti del quartiere Tel al-Sultan di Rafah, il portavoce dell'esercito israeliano di lingua araba, Avichay Adraee, ha dichiarato sul suo account X che l'esercito "ha lanciato un'offensiva per colpire le organizzazioni terroristiche" e ha chiesto loro di evitare di circolare nella zona, che è "considerata una pericolosa zona di combattimento".

Hamas, oltre 50.000 morti il bilancio della guerra a Gaza

Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime della guerra scatenata da Israele in risposta dall'attacco del 7 ottobre ha superato quota 50.000 morti. Le vittime a oggi sono 50.021.

