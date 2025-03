Zelensky in visita alle truppe nella città chiave di Pokrovsk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di aver visitato le truppe nella città chiave di Pokrovsk, nel Donetsk, da mesi sotto attacco delle forze russe. "Ho visitato il posto di comando del Gruppo tattico Pokrovsk e ho incontrato i comandanti della Drone Line, che riunisce le migliori unità di sistemi senza pilota delle Forze armate ucraine. Ho ricevuto un rapporto sulla difesa della direzione di Pokrovsk, sulla situazione operativa e sui progressi delle missioni. Ho onorato i nostri guerrieri con onorificenze statali", ha scritto sul social postando un video della visita.

Intanto l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, in un'intervista con l'ex anchor di Fox news Tucker Carlson, ha detto che "sì, ci saranno le elezioni in Ucraina... penso che (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky stia facendo il possibile, penso che sia in una posizione molto, molto difficile ma si trova di fronte a una nazione nucleare e inoltre si trova di fronte a una nazione che ha quattro volte la popolazione (dell'Ucraina) e quindi deve sapere che verrà schiacciato". "Ora è il momento migliore per lui per concludere un accordo. Il presidente Trump gli offrirà il miglior accordo possibile che potrà mai ottenere", ha aggiunto Witkoff, secondo un video dell'intervista pubblicato su YouTube.

Kiev: 'Nella notte abbattuti 100 droni russi su 179'

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 179 droni di vario tipo, inclusi gli Shahed kamikaze: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 100 velivoli senza pilota sono stati abbattuti e 63 droni-esca sono caduti in zone aperte. I droni distrutti sono stati intercettati nel nord e nel centro del Paese, mentre nell'attacco sono state colpite le regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv, Sumy e Kiev.

Sono membri di una sola famiglia i tre morti nell'attacco russo con droni ieri sera a Zaporizhzhia: si tratta di un uomo di 41 anni, una donna di 38 e la loro figlia di 14 anni uccisi nella loro casa centrata dal raid, secondo quanto rendono noto le autorità locali. "Questo attacco è costato la vita a un'intera famiglia. I corpi del padre e della figlia sono stati estratti dalle macerie. I medici hanno lottato per oltre 10 ore per salvare la madre, ma purtroppo non ci sono riusciti", ha dichiarato su Telegram il governatore della regione di Zaporizhzhia, Ivan Fedoro.

"Ancora una volta la Russia ha violato il cessate il fuoco e ucciso una ragazzina di 14 anni con un Shahed", ha commentato il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymry Zelensky, Andriy Yermak, riferendosi ai dronti kamikaze di fabbricazione iraniana usati da Mosca per attaccare l'Ucraina.

