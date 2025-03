Danimarca e Finlandia mettono in guardia i transgender che viaggiano verso gli Usa

La Danimarca e la Finlandia hanno aggiornato le loro raccomandazioni di viaggio verso gli Stati Uniti mettendo in guardia le persone transgender, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Usa avrebbero riconosciuto solo due generi. Lo riporta il Guardian.

Il ministero degli Esteri danese ha osservato che il modulo di domanda per l'Esta, il visto elettronico per entrare negli Usa, consente ai viaggiatori di indicare il proprio genere solo come maschio o femmina. La legge danese, invece, consente ai cittadini di identificarlo come X. "Se il tuo passaporto riporta il genere X o hai cambiato genere, si consiglia di contattare l'ambasciata degli Stati Uniti prima del viaggio per ricevere indicazioni su come procedere", si legge ora nella pagina delle avvertenze di viaggio danesi. Un simile consiglio ai viaggiatori è stato dato dal governo di Helsinki.

