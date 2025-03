Trump: Musk non riceverà nessun briefing sulla Cina

Donald Trump ha smentito le voci secondo cui Elon Musk riceverà oggi un "briefing top secret" al Pentagono sulla strategia di Washington in una potenziale guerra contro la Cina.

"La Cina non verrà nemmeno menzionata o discussa", ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social il presidente definendo la storia, pubblicata dal New York Times, "completamente falsa".

Trump terrà una conferenza stampa alla Casa Bianca con il segretario Pete Hegseth alle 11 ora locale, le 16 in Italia.



Musk arrivato al Pentagono

In ogni caso, Musk è arrivato al Pentagono intorno alle 9 ora locale, le 14 in Italia, per una serie di incontri con alti funzionari e il segretario alla Difesa Pee Hegseh. Lo riferisce la Cnn.

Non è chiaro quale sia il motivo della visita del miliardario al dipartimento della Difesa ma si tratta di un evento insolito soprattutto alla luce del fatto che le aziende di Musk hanno diversi contratti con il Pentagono.

