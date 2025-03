Il 2024 è stato l'anno più letale mai registrato per i migranti, stando agli ultimi dati resi noti oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM): lo scorso anno almeno 8.938 persone sono morte sulle rotte migratorie in tutto il mondo. E' quanto si legge in un comunicato dell'Oim reso noto a Ginevra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA