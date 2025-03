L'ipotesi in campo, la Multinational Force Ukraine

Quattro linee di interposizione, con i caschi blu delle Nazioni Uniti sul terreno più vulnerabile ad una rottura della tregua e il backstop degli Stati Uniti come conditio sine qua non per la riuscita dell'iniziativa. Prende forma in maniera rapida e costante l'ipotesi di un'operazione di peacekeeping sotto egida Onu da mettere in campo dopo la tregua a tutela dell'Ucraina. Ecco i suoi punti principali:

- LA CORNICE DIPLOMATICA. L'idea di attivare il Palazzo di Vetro per l'operazione è al momento l'unica davvero percorribile. Si tratta della sola ipotesi nei confronti della quale Mosca non ha chiuso le porte. Una simile iniziativa, infatti, non può prescindere da un via libera ufficiale della Russia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Non avrebbe, inoltre, un cappello diplomatico e militare né della Nato, né dell'Ue. Basta guardare agli atri quattro seggi permanenti: Cina, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Questo dato, assieme al rispetto del mandato Onu, assicurerebbe quindi agli occhi del Cremlino un'assoluta neutralità, più di qualsiasi altri forza di peacekeeping.



- LE QUATTRO LINEE. L'ipotesi che sta avanzando per delineare l'operazione comprende quattro linee di interposizione. Nella zona demilitarizzata all'interno dell'Ucraina - ovvero quella che è stato maggiormente sotto attacco - ci sarebbero i caschi blu di Paesi non europei membri dell'Onu. L'obiettivo sarebbe quello di proteggere città porti, infrastrutture nel Paese. La seconda linea sarebbe occupata dalle forze ucraine. Il terzo anello sarebbe invece composto dai contingenti della Coalizione dei volenterosi, a trazione europea. il contingente potrebbe essere schierato all'interno dell'Ucraina ma anche all'esterno, al confine con il Paese, magari con compiti di sorveglianza aerea. Il backstop americano servirebbe come ultima garanzia sia agli ucraini che agli europei.

- LE FORZE IN CAMPO. La consistenza del contingente in campo, secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, sarebbe di ventimila militari, diecimila in meno, quindi, da quelli ipotizzati alcune settimane fa da Londra e Parigi. Punto chiave è quello della difesa aerea a tutela dei cieli ucraini. La Multinational Force Ukraine potrebbe anche includere una task force ad hoc per la sicurezza della navigazione del Mar Nero.

Ogni aspetto andrebbe comunque elaborato con accuratezza. Anche nella forma semantica: nelle cancellerie occidentali, in merito all'operazione di peacekeeping, nelle ultime ore non si parla più di garanzie di sicurezza (security guarantees) ma di dispositivi di sicurezza (security arrangements).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA