Il principe William tra le truppe britanniche in Estonia, 'sostegno all'Ucraina'

Il principe William ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina nel corso della sua visita nella base militare di Tapa in Estonia che ospita il contingente del Regno Unito schierato lungo l'estremo fronte orientale della Nato, a ridosso dei confini con la Russia.

Lo ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace che ha sottolineato come l'erede al trono e la consorte Kate siano "grandi sostenitori" di Kiev fin dall'inizio del conflitto con Mosca.

William, arrivato ieri a Tallinn per la sua prima visita nello Stato baltico, indossava la mimetica coi gradi di colonnello comandante d'onore del Mercian Regiment, appena subentrato a un altro reparto britannico, quello dei Royal Dragoon Guards, nell'incontro con gli ufficiali e i soldati di sua maestà (900 in tutto), e quelli estoni in fase di addestramento

. "Com'è lavorare coi britannici? Non dovete dire cose carine perché sono qui", ha detto il principe scherzosamente ai militari della prima brigata estone.

Inoltre si è fatto immortalare a bordo di un tank britannico Challenger 2 con la tenuta tipica dei carristi, incluso il casco con gli occhialoni e il microfono per parlare con l'equipaggio.

Il principe è anche andato in visita in una scuola superiore frequentata da rifugiati ucraini in fuga dal conflitto e ne ha elogiato "lo spirito e la resilienza".



