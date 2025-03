Erdogan contesta le proteste: 'E' terrorismo di strada'

La Turchia "non sarà consegnata al terrorismo di strada". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in riferimento alle proteste che si sono tenute in questi giorni contro l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ritenuto il suo principale rivale.

"La via che il presidente del Chp (il maggior partito di opposizione) ha indicato, non dimenticatelo, è un vicolo cieco", ha aggiunto il leader turco, come riferisce Anadolu, dopo che il presidente del Chp ha convocato nuove manifestazioni per questa sera.

La prefettura di Istanbul, da parte sua, ha comunicato di avere chiuso per 24 ore le principali strade che portano verso la sede del comune, dove è in programma questa sera una manifestazione contro l'arresto di Imamoglu, in custodia in base a varie accuse tra cui corruzione e terrorismo.

Come ha potuto constatare l'ANSA, sono bloccate tutte le principali strade della penisola storica della città, dove si trova il comune in piazza Sarachane, e la zona è presidiata da centinaia di agenti di polizia e mezzi blindati. Anche la centrale piazza Taksim è completamente transennata e presidiata da agenti.

Nonostante i divieti a tenere manifestazioni a Istanbul, come anche ad Ankara e Smirne, il maggior partito di opposizione ha convocato manifestazioni questa sera per il sindaco, ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan, nella zona del comune, dove già nei giorni scorsi migliaia di persone hanno partecipato a proteste e si sono verificati scontri.



Arrestate 54 persone per messaggi sui social network

Il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, ha annunciato l'arresto di 54 persone, sospettate di "incitamento a commettere un crimine" e "incitamento all'odio e all'ostilità" per dei messaggi condivisi sui social media in seguito all'arresto di Imamoglu.

Sono in totale 326 i sospetti identificati e tra loro 72 si trovano all'estero, ha affermato Yerlikaya, aggiungendo che le forze di polizia sono al lavoro per catturare coloro che non sono ancora stati arrestati.

Mercoledì, dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, i principali social media e servizi di messaggistica - come X, Instagram, Facebook, YouTube e Whatsapp - sono stati bloccati, erano utilizzabili solo tramite Vpn o c'erano problemi per l'accesso. I blocchi sono stati rimossi in mattinata, dopo circa 40 ore.

Ieri sono proseguite anche nella notte le proteste in varie città del paese. Le dimostrazioni si sono tenute a Istanbul, Ankara e Smirne, le tre maggiori città del Paese, ma anche ad Adana, Mersin, Konya, Corum, Eskisehir, Antalya, Van e Sakarya.

A Istanbul ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia nei pressi della sede del comune dove si erano radunate migliaia di persone per un'iniziativa del maggior partito di opposizione, nonostante siano state vietate le dimostrazioni in città fino a domenica.

Sedici agenti sono rimasti feriti negli scontri, ha fatto sapere il ministro Yerlikaya, mentre la presidenza della Repubblica ha respinto le ricostruzioni mediatiche secondo cui gli agenti avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro i manifestanti, affermando che questo tipo di equipaggiamento non è in dotazione delle forze di sicurezza.

Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia anche a Smirne e Ankara, dove gli studenti delle principali università della capitale hanno protestato fino a tarda notte, lanciando oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con gas lacrimogeno. Mentre il maggior partito di opposizione Chp, di cui fa parte Imamoglu, ha dichiarato che le proteste continueranno, il ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc, ha definito "inaccettabili" e "fuorilegge" gli appelli a manifestare.

