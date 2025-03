Cremlino: resta 'in vigore' l'ordine di non colpire le centrali

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che l'ordine di Putin di non colpire le infrastrutture energetiche ucraine è ancora "in vigore". Lo riporta la Tass.

L'amministrazione Trump sta cercando nuove condizioni per l'accesso degli Stati Uniti alle risorse minerarie ed energetiche essenziali in Ucraina, ampliando le sue richieste economiche nell'accordo sulle terre rare con Kiev. E' quanto scrive il Financial Times citando funzionari ucraini.

L'amministrazione Trump sta riducendo il suo impegno nel tentativo di impedire a Mosca di aggirare le sanzioni occidentali. Lo riporta Bloomberg, sostenendo in base a sue fonti che gli Usa sono stati in gran parte assenti da diversi gruppi di lavoro istituiti dagli alleati per garantire il rispetto delle restrizioni. L'attività dei gruppi comprende anche misure congiunte, sanzioni contro aziende di Paesi terzi che aiutano Mosca o pressioni diplomatiche su questi Paesi affinché blocchino le rotte commerciali per la Russia.

Un impianto energetico russo vicino al confine con l'Ucraina, che in passato pompava gas verso l'Europa, è stato incendiato durante la notte in un attacco di cui sia Mosca che Kiev si accusano a vicenda. L'impianto di misurazione del gas di Sudzha si trova nel territorio occupato dalle forze ucraine dopo l'offensiva dello scorso agosto nella regione russa di Kursk, ma nelle ultime settimane le truppe di Mosca hanno ripreso il controllo della maggior parte dell'area.

Il ministero della Difesa russo sostiene che la sua contraerea abbia abbattuto nella notte 43 droni ucraini in volo su quattro regioni. Il dicastero sostiene che 34 droni siano stati abbattuti sulla regione di Volgograd, quattro sulla regione di Rostov sul Don, quattro sulla regione di Kursk e uno su quella di Belgorod. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Un raid russo avvenuto questa notte ha colpito un campo estivo per bambini nella regione di Odessa, al momento vuoto, è stato distrutto. Lo riferisce su Facebook il Servizio statale di emergenza della regione di Odessa, citato da Ukrinform. "L'attacco ha provocato la distruzione e l'incendio di edifici nel territorio di un campo estivo per bambini (non più attivo dall'inizio dell'invasione su vasta scala)", si legge nel post.





