A fuoco una centralina vicino Heathrow, chiuso l'aeroporto

Resterà chiuso tutto il giorno, a causa di un incendio che ne ha impedito l'operatività, l'aeroporto di Heathrow, il più trafficato di Londra. Almeno 16.300 abitazioni sono rimaste senza elettricità e 150 persone sono state evacuate nei dintorni dello scalo. Circa 150 persone sono state evacuate dalle proprietà circostanti la zona di Hayes, a ovest di Londra, dove è in corso l'incendio. È stato predisposto un cordone di 200

metri a scopo precauzionale e ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse a causa di una "notevole quantità di fumo". Ancora non determinate le cause del rogo.

Frame grab taken from a UGC video shot and posted on X

L' incendio, circoscritto, avrebbe interessato una sottostazione elettrica, provocando un'interruzione di corrente. "Heathrow sta subendo un'importante interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo", le 0.59 del 22 in Italia, ha affermato la Heathrow Airport Holdings.

Sono almeno 1.351 i voli cancellati oggi all'aeroporto londinese di Heathrow, secondo il servizio di tracciamento FlightRadar24, come conseguenza dell'incendio, che ha anche provocato una vasta interruzione di corrente elettrica. La compagnia di bandiera British Airways ha dichiarato che l'impatto dell'incendio è "significativo". "Heathrow sta subendo un'importante interruzione di corrente", ha affermato il gestore dell'aeroporto, aggiungendo che "i passeggeri non devono recarsi all'aeroporto in nessun caso finché non riaprirà".

Heathrow

Oggi l'aeroporto di Gatwick in Gran Bretagna ha dichiarato che accetterà alcuni dei voli destinati a Heathrow. "Siamo a conoscenza della situazione odierna all'aeroporto di Heathrow e stiamo supportando come richiesto. I voli da Londra Gatwick operano regolarmente oggi", ha dichiarato l'autorità del secondo aeroporto londinese su X.

I vigili del fuoco di Londra affermano che che l'incendio di Hayes, che ha causato la chiusura dello scalo di Heathrow e la cancellazione di oltre 1.300 voli, è "ora sotto controllo", aggiungendo che i servizi di emergenza "resteranno sulla scena per tutto il giorno". Lo riporta il Guardian. "I nostri investigatori antincendio inizieranno le loro indagini e continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi e supportare la comunità", hanno affermato in un aggiornamento sui social media.





Il governo: 'Blackout senza precedenti'. Nessun sospetto di atto intenzionale

"Un evento senza precedenti": così il ministro dell'Energia britannico Ed Miliband ha definito in un'intervista alla Bbc il vasto blackout, causato da un incendio in una sottostazione elettrica nell'ovest di Londra, che ha portato alla chiusura per tutto il giorno dell'aeroporto di Heathrow. "Non conosciamo ancora la causa dell'incendio", ha aggiunto Miliband, sottolineando che il governo laburista di Keir Starmer vuole fare piena luce su quanto accaduto ed evitare che si ripeta in futuro. La priorità al momento "è quella di riportare alla normalità l'attività dello scalo e ripristinare la corrente nella zona della capitale colpita". Il governo britannico non ha al momento sospetti di un atto intenzionale dietro l'incendio.

