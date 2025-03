Trump sostiene 'pienamente' l'offensiva di Israele a Gaza

Donald Trump "sostiene pienamente Israele e l'esercito israeliano e le azioni intraprese negli ultimi giorni" a Gaza: lo ha detto ai reporter la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Il presidente degli Stati Uniti "ha chiaramente fatto capire ad Hamas che, se non avesse rilasciato tutti gli ostaggi, avrebbe vissuto l'inferno e sfortunatamente Hamas ha scelto di fare un gioco mediatico con le vite umane", ha aggiunto.

Tre razzi sono stati lanciati da Gaza contro il centro di Israele, un ordigno è stato abbattuto e altri due sono caduti in zone aperte. Lo riferisce l'Idf. Poco prima, alle 13.25 locali (le 12.35 in Itallia) le sirene d'allarme sono scattate di nuovo a Tel Aviv mentre nella città risuono le esplosioni del sistema anti-missili, como ha constatato l'ANSA sul posto.

Durante l'ultimo lancio di razzi da Gaza verso l'area di Gush Dan e la pianura costiera, frammenti sono caduti in quattro punti diversi nella città di Rishon Lezion, nel centro di Israele. Non si registrano feriti.

Hamas ha rivendicato la responsabilità del lancio dei razzi su Tel Aviv, in quella che sembra essere la prima risposta dell'organizzazione alla nuova offensiva di Israele a Gaza. Le Brigate Al-Qassam, l'ala militare di Hamas, affermano in una nota di aver bombardato Tel Aviv con una raffica di razzi M90, in risposta ai "massacri sionisti contro i civili".

L'attacco, infatti, avviene poco dopo l'inizio dell'operazione di terra annunciata dall'esercito israeliano nell'area di Beit Lahia, nel nord della Striscia. Il portavoce dell'esercito israeliano, ha aggiunto inoltre che prima dell'operazione le forze armate e i servizi di sicurezza hanno colpito infrastrutture militari e postazioni di lancio di missili anticarro di Hamas nella zona.





