Mosca: 'Colloqui con la delegazione Usa a Riad il 24 marzo'

La Russia afferma che terrà colloqui con gli Stati Uniti a Riad lunedì 24 marzo. Lo afferma il consigliere di Putin Yuri Ushakov aggiungendo di aspettarsi "discussioni fruttuose" con gli Usa. Lo riporta Interfax.







Zelensky, controllo nostre centrali nucleari resta a noi

L'Ucraina non "discuterà" il trasferimento agli Stati Uniti della proprietà delle sue centrali nucleari, compresa quella di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la telefonata con Donald Trump, che aveva suggerito che il suo Paese potrebbe prenderne "possesso". "Non ne discuteremo. Oggi abbiamo 15 reattori nucleari in funzione. Tutto questo appartiene al nostro Stato", ha insistito Zelensky nel corso di una conferenza stampa a Oslo.

Starmer, 'qualsiasi accordo con Putin deve essere difeso'

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che qualsiasi accordo con Mosca per porre fine alle ostilità in Ucraina deve essere "difeso" per impedire alla Russia di violarlo. "Ci sono stati accordi in passato che non avevano garanzie di sicurezza e Putin non ne ha tenuto conto", ha dichiarato Starmer a Sky News a margine della riunione militare dei cosiddetti "volenterosi" nel Regno Unito.

Zelensky, incontro Ucraina-Usa lunedì in Arabia Saudita

Volodymyr Zelensky ha reso noto che le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti si incontreranno lunedì in Arabia Saudita. Sempre lunedì 24 marzo, aveva comunicato in precedenza il consigliere di Putin Yuri Ushakov, i sauditi ospiteranno un nuovo round di colloqui tra russi e americani.



L'incontro tra funzionari ucraini e statunitensi si incontreranno in Arabia Saudita per tentare di implementare la proposta di una tregua tra Kiev e Mosca negli attacchi alle infrastrutture energetiche. "I nostri team tecnici saranno lì", ha riferito Zelensky.

Cremlino, 'l'Europa si trasforma in partito della guerra'

"L'Europa si è messa a militarizzarsi e si è piuttosto trasformata in un partito di guerra": lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Ogni giorno sentiamo molti segnali da Bruxelles. Principalmente i segnali da Bruxelles e dalle capitali europee riguardano ora i piani per militarizzare l'Europa, il che è chiaramente dissonante con l'umore dei presidenti di Russia e Stati Uniti di cercare modi per avviare un processo di soluzione pacifica", ha dichiarato Peskov secondo l'agenzia di stampa ufficiale russa.

Zelensky, premere su Putin perchè non inganni

"Il fatto che siano in corso sforzi diplomatici non significa che la Russia debba essere sottoposta a minori pressioni. Si tratta di un fattore estremamente importante per ridurre le possibilità di inganno da parte della Russia. Dobbiamo continuare a spingere la Russia verso la pace. Insieme a voi, agli Stati Uniti e agli altri nostri partner, possiamo farcela". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky, postando sui social il suo intervento in videocollegamento con i leader europei al Consiglio europeo a Bruxelles.

