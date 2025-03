Sparatoria alla Cia, un uomo arrestato dalla polizia

Una persona è stata arrestata al quartier generale della Cia a Langley, in Virginia, dopo che le squadre speciali della polizia hanno setacciato le edificio per verificare se ci siano altre minacce. Lo riferiscono i media americani. Gli agenti hanno anche precisato, contrariamente alle prime notizie, che l'uomo fermato non ha mai aperto il fuoco ma ha solo puntato una pistola contro la sede dell'Agenzia. Un portavoce della Cia ha sottolineato che "ulteriori dettagli saranno resi disponibili quando opportuno". Secondo testimoni, la risposta della polizia all'incidente è stata "massiccia" con l'ingresso al complesso e le strade vicine bloccate dai veicoli militari e dai camion dei pompieri.



