Gli Houthi rivendicano un quarto attacco alla portaerei americana

I ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver condotto un quarto attacco in 72 ore contro la portaerei statunitense Uss Harry Truman nel Mar Rosso, in risposta ai raid americani sul Paese mediorientale.

Gli Houthi hanno "rilevato movimenti militari ostili nel Mar Rosso con l'intenzione di lanciare un attacco aereo su larga scala contro" lo Yemen, ha scritto il loro portavoce delle milizie sciite su Telegram aggiungendo che i ribelli in risposta hanno lanciato missili da crociera e droni contro la portaerei e altre navi Usa "contribuendo a sventare" il raid.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA