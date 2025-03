Ucraina, la Casa Bianca: 'Trump e Putin concordano su una pace duratura'

Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin: il colloquio, iniziato alle 10 ora di Washington, si è concluso dopo quasi tre ore.

Il resoconto della Casa Bianca della telefonata: 'Concordata una pace duratura'

"Oggi il presidente Trump e il presidente Putin hanno parlato della necessità di pace e di un cessate il fuoco nella guerra in Ucraina. Entrambi i leader hanno concordato che questo conflitto deve concludersi con una pace duratura", si legge nel resoconto della Casa Bianca della telefonata tra i due leader. "I leader hanno concordato che il movimento per la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull'attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente".

Anche il Cremlino afferma che Putin, nella conversazione con Trump, "si è dichiarato pronto a una elaborazione minuziosa e congiunta con i partner americani di possibili vie di una ricomposizione" del conflitto russo-ucraino "che deve assumere un carattere complessivo, stabile e duraturo", riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

"Hanno anche sottolineato la necessità di migliorare le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Il sangue e i tesori che sia l'Ucraina che la Russia hanno speso in questa guerra sarebbero meglio spesi per le esigenze del loro popolo", si legge nel resoconto.

Trump e Putin, inoltre, "hanno parlato ampiamente del Medio Oriente come di una regione nella quale avviare una cooperazione per prevenire futuri conflitti", spiega la Casa Bianca. Discussa inoltre "la necessità di fermare la proliferazione di armi strategiche". Infine i due leader sono d'accordo che "l'Iran non dovrà mai essere in grado di distruggere Israele".

Il Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin ha riaffermato "l'impegno fondamentale per una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina", afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta la Tass.

Putin ha informato Trump di uno scambio di 175 prigionieri per parte con l'Ucraina a suo dire in programma domani, riferisce ancora il Cremlino, citato dalla Tass. Poi ancora: nel contesto dell'iniziativa per il cessate il fuoco, il presidente russo ha detto che si deve fermare la mobilitazione ucraina e l'invio di armi a Kiev.

Subito dopo la fine della telefonata con Donald Trump, Vladimir Putin ha ordinato all'esercito di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, dopo aver concordato con il presidente Usa lo stop per 30 giorni ai raid su centrali e infrastrutture energetiche, riportano i media russi.

Per Putin per la soluzione della crisi in Ucraina è necessario eliminare le cause radicali del conflitto, riferisce la Tass.

"Vladimir Putin ha espresso gratitudine a Donald Trump per il suo desiderio di contribuire a raggiungere il nobile obiettivo di porre fine alle ostilità e alle perdite umane", aggiunge il Cremlino, ripreso dalla Tass.

I commenti

"Sotto la guida del presidente Putin e del presidente Trump, oggi il mondo è diventato un posto molto più sicuro. Storico!", ha affermato Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin per la cooperazione economica e di investimento internazionale, riportano i media internazionali.

E' andata "molto bene", ha riferito la Chief international correspondent della Cnn Clarissa Ward citando fonti russe.

"Il presidente Donald Trump è nello Studio Ovale a parlare con il presidente russo Vladimir Putin. La chiamata sta procedendo bene", aveva scritto su X l'assistente del presidente americano, Dan Scavino.

