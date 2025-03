Mohammed a Gaza, 'siamo tornati in guerra, mancano acqua e cibo'

(ANSAmed) - ROMA, 18 MAR - "Sono tornato con la mia famiglia a Deir al Balah. La situazione è davvero molto dura, sono tornati i bombardamenti. Da stanotte e fino a poco prima delle 14 si sono susseguiti i bombardamenti. Ci sono tante donne e bambini tra i morti. E' durissima. Mancano le medicine, l'acqua e il cibo. Al mercato si trova poco e costa tutto tantissimo.

Siamo tornati in guerra ed è tornata la fame. Il mondo è sordo, non dice nulla". A parlare all'ANSA è Mohammed Almajdalawi, 47 anni, dopo gli oltre 400 morti a causa dei raid israeliani.

"Ci hanno detto di lasciare Jabalia e Rafah per andare al nord di Gaza, a Khan Yunis e Deir Al Balah ed è qui che sono arrivato con la mia famiglia - ha aggiunto - Conosco qualcuno che è morto nei bombardamenti, è un disastro. Un uomo che faceva insieme a me cinema per i bambini è morto sotto le bombe. Mia madre, a causa di una forte bomba, è caduta dal suo letto".

(ANSAmed).



