Media, 'affondata nave intelligence Iran nel Mar Arabico'

Indiscrezioni non confermate ufficialmente riferiscono che nella notte una nave dell'intelligence iraniana in navigazione nel Mar Arabico, verso lo stretto di Bab al-Mandab, sarebbe stata colpita e affondata. Se queste informazioni fossero confermate, si tratterebbe di un'azione diretta contro l'Iran. Lo riferisce Ynet.

Un drone-spia statunitense di grandi dimensioni che si trovava vicino allo spazio aereo iraniano si è allontanato dal Paese dopo essere stato avvistato dai caccia F-14 dell'Aeronautica militare di Teheran e dai suoi droni da ricognizione: lo ha affermato ieri sera l'Aeronautica, come riporta Nournews.

"Le forze armate iraniane rimangono in stato di massima allerta, pronte per una difesa totale e un duro contrattacco contro gli interessi nemici in Medio Oriente", ha affermato l'Aeronautica.

Da parte sua, la forza aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie ha messo in guardia contro qualsiasi "provocazione" e ha affermato che l'Iran annienterà qualsiasi velivolo che entri nel suo spazio aereo.

"L'Iran attribuisce grande importanza alla continuazione delle consultazioni trilaterali tra Iran, Russia e Cina sugli sviluppi internazionali, per garantire gli interessi comuni e salvaguardare lo stato di diritto a livello internazionale": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, durante un incontro con il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko. Araghchi, riporta l'Irna, ha salutato con favore l'incontro di venerdì scorso tra i vice ministri degli Esteri dei tre Paesi a Pechino, nel corso del quale è stata sottolineata la necessità di revocare le sanzioni contro l'Iran ed è stato chiesto di adottare misure diplomatiche per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015. Araghchi ha anche tenuto lunedì una conversazione telefonica con il suo omologo giapponese, Takeshi Iwaya, durante la quale quest'ultimo ha sottolineato che è essenziale per l'Iran adottare azioni costruttive affinché il dialogo porti a una risoluzione pacifica della questione nucleare.



