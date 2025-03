Ucraina: Domani colloquio Trump-Putin. Il Cremlino: 'Russia e Usa verso il ripristino delle relazioni'

09:38

"A Bruxelles continua a prevalere la posizione favorevole alla guerra. Nella riunione odierna del Consiglio dei ministri degli Esteri è in fase di preparazione un pacchetto di aiuti finanziari di almeno 20 miliardi di euro per l'Ucraina. Non ci lasceremo trascinare in questa vicenda e non permetteremo che il denaro dei contribuenti ungheresi venga utilizzato per finanziare le forniture di armi all'Ucraina". Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, presente al Consiglio Esteri a Bruxelles.

"Noi - ha aggiunto - sosteniamo invece i negoziati di pace. Grazie al Presidente Trump, la speranza di pace non è mai stata così vicina negli ultimi tre anni come lo è ora, motivo per cui l'intenzione di Bruxelles di rendere impossibili i negoziati di pace è inaccettabile".