Il campione di arti marziali miste McGregor ricevuto da Trump

Il controverso campione di arti marziali miste, l'irlandese, Conor McGregor, è stato ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump e ha risposto alle domande dei giornalisti nella sala stampa. Il lottatore, condannato per stupro a novembre, è stato ospite del presidente americano in occasione della festa di Saint Patrick che si celebre oggi.

"Stati Uniti e Irlanda sono fratelli", ha detto McGregor che ha anche firmato un cappellino con la scritta 'Make Ireland Great Again' e ha attaccato il governo del suo Paese. "Non fa nulla per gli irlandesi, è un governo farsa, l'immigrazione illegale è a livelli record. Gli americani devono sapere cosa sta succedendo", ha dichiarato il lottatore.

