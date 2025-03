Brasile, l'opposizione incalza sull'amnistia ai bolsonaristi

In Brasile, il Partito liberale (Pl, di destra) dell'ex presidente Jair Bolsonaro questa settimana avvierà un'offensiva al Congresso per far approvare con urgenza un disegno di legge che concede l'amnistia ai condannati per le manifestazioni dell'8 gennaio 2023 a Brasilia.

Il capogruppo del Pl alla Camera dei deputati, Sóstenes Cavalcante, ha dichiarato che intende ottenere 308 voti a favore del progetto. Il numero è superiore ai 257 voti necessari per approvare un disegno di legge ordinario e costituirebbe una dimostrazione di forza parlamentare da parte dell'opposizione di fronte alla Corte suprema, responsabile delle sentenze contro i 'bolsonaristi'.

Secondo Bolsonaro - che ieri ha guidato un corteo dei suoi sostenitori a Rio de Janeiro - oltre al Pl anche il centrista Partito social democratico (Psd) sosterrebbe la proposta di amnistia. Il consenso non sarebbe però unanime tra i 44 deputati del gruppo politico, che registrerebbe spaccature anche al Senato, sostengono O Globo e Folha de S.Paulo. Tra coloro che si oppongono all'amnistia c'è per esempio Omar Aziz, recentemente eletto capogruppo dello stesso Pds alla Camera.



