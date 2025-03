Almeno 40 i morti a causa di tempeste e tornado negli Usa

Almeno 40 persone sono morte e decine sono rimaste ferite durante le violente tempeste, i tornado e gli incendi che hanno colpito la zona centrale e meridionale degli Stati Uniti questo fine settimana. Lo hanno riferito le autorità locali.

Lo stato del Missouri, con 12 vittime, ha pagato il prezzo più alto a causa del sistema di bassa pressione, che ha lasciato dietro di sé una scena di devastazione, con edifici completamente distrutti, camion ribaltati sulle strade e alberi sradicati. "I danni sono ingenti", ha affermato il governatore Mike Kehoe dopo aver visitato le zone più colpite. "Case e aziende sono state distrutte, intere comunità sono senza elettricità e la strada verso la ripresa non sarà facile".

Le stesse scene sono state osservate in diversi Stati della regione. Secondo le autorità locali, otto persone sono morte in Kansas in un tamponamento causato da una tempesta di sabbia, sei nel Mississippi e quattro in Oklahoma, dove sono avvenuti diversi incendi.

"Stiamo monitorando attentamente i tornado e le tempeste che hanno colpito molti stati del Sud e del Midwest", ha scritto ieri Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social. "La Guardia Nazionale è stata dispiegata in Arkansas e la mia amministrazione è pronta a supportare le autorità locali nei loro sforzi per aiutare le loro comunità a riprendersi dai danni", ha aggiunto il presidente Usa.



