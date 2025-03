Witkoff farà oggi dichiarazioni ai media Usa su negoziati a Doha

L'inviato dell'amministrazione Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, rilascerà oggi una serie di interviste ai media statunitensi, dopo aver preso parte la settimana scorsa in Qatar ai negoziati sull'accordo di tregua tra Israele e Hamas. Witkoff apparirà nel programma 'Face the Nation' della Cbs per discutere "dei negoziati per il cessate il fuoco", ha scritto l'emittente su X. Sarà anche nel programma 'State of the Union' della Cnn, anche se l'argomento non è stato rivelato.

Dopo il ritorno del team negoziale israeliano da Doha venerdì, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha tenuto un incontro sabato sera e ha incaricato i mediatori di prepararsi per il prossimo round di colloqui sulla base di una proposta di Witkoff, che vedrebbe 11 ostaggi vivi e metà dei rapiti uccisi rilasciati "immediatamente".

Secondo Israele, la "proposta Witkoff", presentata mercoledì dall'inviato statunitense a Doha e in parte dettagliata venerdì, prevede che metà degli ostaggi viventi vengano rilasciati all'inizio di un cessate il fuoco esteso che durerebbe fino alla fine della festività della Pasqua a metà aprile, con la possibilità che il resto degli ostaggi venga rilasciato alla fine del periodo.

Venerdì, Witkoff ha liquidato come 'ipocrita' l'offerta fatta da Hamas di liberare il soldato Idan Alexander, l'ultimo ostaggio americano-israeliano ancora in vita, e i resti di quattro cittadini con doppia cittadinanza non identificati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA