Tornado negli Usa, il bilancio sale ad almeno 33 vittime

E' salito ad almeno 33 vittime il bilancio dei violenti tornado che sabato sera hanno colpito il Midwest e il sud degli Stati Uniti: lo riporta la Cnn. Nel complesso, sono sei gli Sati interessati dalle perturbazioni, con 12 morti in Missouri, otto in Kansas, tre in Arkansas, sei in Mississippi, tre in Texas e uno in Oklahoma.

Le emittenti locali hanno trasmesso immagini drammatiche di case con il tetto distrutto e grandi camion capovolti dai forti venti. Nel Kansas, otto persone sono morte in un maxi tamponamento che ha interessato più di 50 veicoli, causato dalla scarsa visibilità dovuta a una intensa tempesta di sabbia.

Le previsioni meteo, d'altra parte, parlano di nuove precipitazioni e maltempo esteso su tutta la regione per la giornata di oggi. Il National Weather Service (NWS) prevede "tempeste intense" dai Grandi Laghi al Sudest degli Stati Uniti, sottolineando che questo tipo di fenomeno è spesso associato a "lampi, tuoni, folate violente di vento, grandine e qualche tornado".

