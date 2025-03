Nuovo blackout generale nell'isola

Cuba ha subito un altro blackout generale - il quarto in meno di sei mesi - nella notte tra venerdì e sabato, causato da un guasto al sistema elettrico nazionale, ha annunciato il ministero dell'Energia e delle Miniere.

"Verso le 20:15 di questa sera (l'1:15 di sabato in Italia), un'interruzione di corrente... ha causato una significativa perdita di energia nella parte occidentale di Cuba e, con essa, il collasso del sistema elettrico nazionale", ha affermato il ministero su X. La stessa fonte ha spiegato che il guasto è avvenuto in una stazione elettrica a Diezmero, nella periferia dell'Avana

"Siamo sotto shock, stavo per sedermi a mangiare quando è andata via la luce. Non ho neanche più fame, mi ha tagliato l'appetito. Quests situazione è insostenibile, nessuno può vivere così" ha detto al telefono all'Afp Angélica Caridad Martínez, una 50enne che vive a Camagüey, nel centro dell'isola.

Cuba, che ha una popolazione di 9,7 milioni di abitanti, dispone di un sistema di produzione di energia elettrica vetusto e malandato, e ha già registrato tre blackout generali durante l'ultimo trimestre del 2024: due sono durati vari giorni, e uno è avvenuto durante un uragano.

La crisi cronica del settore elettrico si aggiunge alla profonda crisi economica che soffre il paese, la peggiore degli ultimi 30 anni, che ha portato a una scarsità generalizzata di alimenti, medicine e carburante, accompagnata da una inflazione fuori controllo.





