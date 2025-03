Belgrado, almeno 56 feriti e 22 arresti negli incidenti del raduno contro il governo

In incidenti e provocazioni registratisi oggi a margine della grande manifestazione antigovernativa a Belgrado sono rimaste ferite in totale 56 persone, nessuno di loro è tuttavia in gravi condizioni. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, aggiungendo che 22 persone sono state arrestate per aggressioni alla polizia e altre violenze. Parlando in serata in diretta tv, Vucic ha aggiunto di essere soddisfatto del comportamento delle forze dell'ordine, che si sono comportate in modo corretto e professionale.

Tra le 275.000 e le 325.000 persone hanno partecipato oggi alla manifestazione di protesta a Belgrado contro il governo serbo e il presidente Aleksandar Vucic, secondo l'organizzazione Arhiv javnih skupova (Archivio degli incontri pubblici), un gruppo indipendente formato da giornalisti e intellettuali specializzati da diversi anni nel conteggio delle manifestazioni. Si tratta di una stima molto più alta rispetto alle cifre rese note dal governo. "Tra le 275.000 e le 325.000 persone hanno partecipato al raduno, ma c'è la possibilità che il numero sia stato ancora più alto", ha affermato l'organizzazione. (ANSA-AFP).

Video Serbia, l'arrivo a Belgrado degli studenti in protesta da mesi contro la corruzione

