Trump: 'I media che mi criticano sono illegali o corrotti'

Donald Trump ha detto in un discorso al ministero della giustizia che i media americani che lo trattano in modo critico sono "illegali" e "corrotti". Cnn, Msnbc e giornali non identificati "scrivono letteralmente male di me al 97,6%" e "deve finire. Deve essere illegale", ha detto.

Trump ha descritto questi media come "braccio politico del partito democratico. E secondo me sono davvero corrotti e illegali. Ciò che fanno è illegale".



Essi, ha aggiunto, "influenzano i giudici e stanno davvero cambiando la legge, e non può essere legale. Non credo che sia legale. E lo fanno in totale coordinamento tra loro". Trump ha reso gli attacchi ai media statunitensi una parte centrale del suo messaggio sin dalla sua prima elezione alla presidenza nel 2016. Senza precedenti per un leader in un paese in cui la libertà di stampa è sancita dalla Costituzione, Trump chiama abitualmente i giornalisti che non gradisce "nemici del popolo" e "fake news". Da quando ha iniziato il suo secondo mandato a gennaio, Trump si è mosso rapidamente per fare pressione sui media tradizionali come Associated Press, aumentando al contempo l'accesso alla Casa Bianca per i media di destra.



In un raro discorso politico al ministero di giustizia, Donald Trump ha promesso che cercherà di chiedere conto della loro responsabilità a coloro che lo hanno "perseguitato" durante i suoi anni lontano dal potere. "Insisterò e chiederò la piena e completa responsabilità per i torti e gli abusi che si sono verificati. Il popolo americano ci ha dato un mandato, un mandato che poche persone pensavano possibile", ha affermato Trump, dipingendo un quadro fosco della giustizia sotto Biden.

