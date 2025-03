'Messico e Bolivia con Colombia per legalizzare foglia di coca'

Messico e Bolivia si uniranno alla richiesta avanzata dalla Colombia questa settimana all'Onu per eliminare la foglia di coca, il componente principale della cocaina, dall'elenco delle sostanze vietate, ha riferito oggi la ministra della Giustizia colombiana.

Lunedì scorso il governo del presidente colombiano Gustavo Petro ha esortato le Nazioni Unite a smettere di considerare illegale la pianta durante una sessione della Convenzione sugli stupefacenti a Vienna, e la ministra Ángela María Buitrago ha assicurato in un'intervista trasmessa dalla stazione radiofonica messicana W Radio che Messico e Bolivia si uniranno alla richiesta.

"Possiamo vedere — ha detto — come ci sia la possibilità di formare alleanze ed avere un impatto" in modo che "molti Paesi comprendano la posizione della Colombia, l'analisi delle cose che hanno prodotto risultati in questa guerra alla droga e quelle che non hanno funzionato".



