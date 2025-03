Merz: accordo con i Verdi sul debito e la difesa, 100 miliardi per il clima

Friedrich Merz ha annunciato l'accordo con il gruppo parlamentare dei Verdi per modificare la Costituzione tedesca e sbloccare gli investimenti necessari per la difesa, per le infrastrutture e per i Laender. I Verdi hanno ottenuto che il fondo per il clima sarà finanziato con cento miliardi, tratti dal fondo per le infrastrutture, nel corso dei prossimi dodici anni.





Concludendo il suo intervento alla stampa Merz ha anche ribadito: "Anche in Germania continueremo a perseguire la disciplina fiscale, in particolare quella del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea".





Merz ha presentato l'accordo con i Verdi ribadendo che la Costituzione verrà modificata per garantire "tre obiettivi". Il primo è relativo alla difesa, escludendo dal freno al debito gli investimenti per la difesa che superano l'1% del Pil.

Rispetto ai giorni scorsi, Merz è entrato nello specifico per venire incontro alle richieste dei Verdi: "serviranno anche per la tutela della popolazione, per i servizi segreti e per il sostegno a Stati vittime di aggressioni contrarie al diritto internazionale". Qui è da intendersi un rinnovato impegno a sostegno dell'Ucraina senza condizioni. Il secondo obiettivo permetterà ai Laender di avere maggiori risorse da investire e il terzo è il fondo speciale di 500 miliardi in costituzione per le infrastrutture e la tutela del clima. Il voto è previsto per martedì: Cdu-Csu, Spd e Verdi hanno la maggioranza dei due terzi per modificare la costituzione.

