Trump minaccia dazi contro l'alcol europeo: 'Il modo ci deruba'

"Gli Stati Uniti non hanno liberi scambi" commerciali, "hanno scambi stupidi. Il mondo intero ci deruba". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth dopo aver minacciato dazi del 200% sui vini europei.

Trump ha definito l'Unione Europea , "una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo", minacciando di imporre tariffe del 200% su "tutti i vini, champagne e prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri paesi rappresentati dall'Ue".

Questa minaccia, ha spiegato, è una ritorsione contro i dazi dell'Ue sul whisky prodotto negli Stati Uniti. "Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti imporranno a breve - scrive il presidente Usa - una tariffa del 200% su tutti i vini, champagne e prodotti alcolici in produzione dalla Francia e da altri paesi rappresentati dall'Ue".

No comment a Bruxelles

"Non abbiamo nuovi commenti sulla dichiarazione del Presidente Trump. Ma possiamo confermare che il Commissario Maroš Šefčovič ha contattato le sue controparti americane subito dopo gli annunci di ieri e sono in preparazione delle telefonate". Lo afferma un portavoce della Commissione europea dopo le nuove affermazioni di Trump con la minaccia all'Ue di dazi al 200% su vini e champagne europei.

"La risposta è sì. Siamo preparati per qualsiasi cosa possa accadere. E ci stiamo preparando da oltre un anno". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, Olof Gill, interpellato nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa sul fatto che ieri il presidente americano Donald Trump ha promesso ritorsioni ai dazi imposti dalla Ue agli Usa affermando che risponderà.

"In relazione all'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti in acciaio e alluminio, vogliamo essere molto chiari su questo punto - ha spiegato -: l'Ue non è parte del problema ed è profondamente sbagliata l'idea" che lo sia.

"Riteniamo che dovremmo lavorare con gli Stati Uniti per essere parte della soluzione per affrontare con precisione il vero problema, ovvero la sovraccapacità globale di acciaio e alluminio". "Siamo preparati alle potenziali conseguenze della deplorevole decisione presa ieri dagli Stati Uniti".

"Siamo molto impegnati con il nostro settore dell'acciaio e dell'alluminio qui nell'Ue su base regolare". E "abbiamo istituito un dialogo strategico per il settore siderurgico in cui questo tipo di questioni saranno analizzate e si troveranno soluzioni quando sarà necessario".

Parigi determinata a replicare ai dazi Usa

La Francia resta ''determinata a replicare'' ai dazi evocati dal presidente Usa, Donald Trump, sullo champagne e i vini europei. ''Non cederemo mai alle minacce e proteggeremo sempre le nostre filiere'', avverte il ministro francese per il Commercio Estero, Laurent Saint-Martin, in un messaggio pubblicato sul suo profilo X. Il ministro deplora l'''escalation'' di Donald Trump in questa ''guerra commerciale che ha scelto di dichiarare''.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA