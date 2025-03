Putin non chiude alla tregua 'ma molto resta da discutere'. Trump: 'Parole promettenti, il rifiuto di Mosca sarebbe deludente'

Per ora da Mosca non è arrivato né un 'sì' né un 'no'. La Russia "sostiene" l'idea di una tregua in Ucraina, ma ci sono una serie di "sfumature" che vanno ancora analizzate, e comunque ogni cessate il fuoco deve essere "tale da portare ad una pace a lungo termine e affrontare le cause di fondo del conflitto". Questa, in sintesi, la tanto attesa risposta di Vladimir Putin alla proposta scaturita dall'incontro di Gedda tra inviati americani e ucraini.

I particolari vanno messi a punto con ulteriori "consultazioni con gli Stati Uniti", magari a livello di presidenti, ha aggiunto Putin, esprimendo "gratitudine" per gli sforzi del suo omologo americano Donald Trump per mettere fine al conflitto. Ma nulla di più.

Un esempio di equilibrismo anche la reazione che arriva dall'inquilino della Casa Bianca. Putin ha fatto una dichiarazione "molto promettente" ma "non completa", ha detto Trump incontrando il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Il presidente ha quindi precisato che sarebbe "un momento molto deludente per il mondo" se la Russia rifiutasse un piano di pace. "Mi piacerebbe incontrami, parlare con Putin", ha fatto sapere ancora Trump. Ma per ora non è in programma nemmeno un nuovo colloquio telefonico tra i due leader, ha sottolineato il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov.

Tuttavia la questione della tregua e delle possibili condizioni per la pace sono al centro di colloqui tra lo stesso Putin e l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, cominciati in serata nel più stretto riserbo nella capitale russa. Mosca non ha precisato quando avranno termine, ma secondo il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, presente in conferenza stampa con il capo del Cremlino dopo un incontro bilaterale, il confronto potrebbe estendersi anche alla giornata di domani.

Per il momento Putin non ha voluto mostrare alcun cedimento, ma nemmeno segnali di chiusura che rischierebbero di guastare i rapporti con Washington, che Mosca cerca pazientemente di ricostruire, anche al di là della questione ucraina. "L'idea di un cessate il fuoco in se stessa è corretta, e sicuramente la sosteniamo, ma ci sono sfumature che dobbiamo discutere", ha sottolineato Putin. Tra queste il presidente ha citato alcuni aspetti tecnici, come chi dovrà ordinare la cessazione delle ostilità, o come controllare la tenuta della tregua su una linea del fronte lunga 2.000 chilometri. E come verificare che l'Ucraina non usi la tregua temporanea per continuare "la mobilitazione forzata e gli approvvigionamenti di armi". E con questo Putin ha confermato tutte le perplessità espresse dai suoi collaboratori nelle ore precedenti. In particolare dal consigliere Ushakov, secondo il quale la proposta di cessate il fuoco di 30 giorni "deve essere modificata per tenere conto degli interessi della Russia" perché "rappresenta solo l'approccio dell'Ucraina".

Una tregua come questa, secondo Ushakov, è una soluzione "affrettata" che non condurrebbe ad una soluzione "duratura" del conflitto. Mentre per la Russia, come ha sottolineato Putin, dovrebbe portare alla soluzione delle "cause di fondo" del conflitto. In primo luogo, dunque, sbarrando la strada ad una adesione di Kiev alla Nato. Una condizione sulla quale, secondo Ushakov, la Russia ha già incassato il consenso di Washington.

Ma Mosca insiste anche nelle sue richieste territoriali, che prevedono la cessione da parte dell'Ucraina delle quattro regioni (Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson) che ora sono parzialmente occupate dalle forze russe, oltre alla Crimea, annessa fin dal 2014 da Mosca. Si tratta di "regioni della Federazione Russa", come è scritto nella Costituzione, e "questo è un dato di fatto", ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

Mosca, insomma, si fa forte dei successi che le sue truppe continuano ad ottenere lungo tutto il fronte, secondo Putin. Ma soprattutto, negli ultimi giorni, nella regione di Kursk, dalla quale stanno mettendo in fuga le forze d'invasione ucraine. Ieri il presidente, in tenuta militare, aveva visitato le forze impegnate nei combattimenti. "Qui tutto è sotto il nostro completo controllo", ha affermato, e nei prossimi giorni alle truppe ucraine ancora presenti "resteranno solo due opzioni: arrendersi o morire". Mosca, quindi non ha fretta di fermare le ostilità finché continua ad avanzare. "Sulla base di come si svilupperà la situazione sul terreno, concorderemo i prossimi passi per la cessazione del conflitto e per raggiungere accordi accettabili per tutti", ha concluso il leader russo.

Mosca: 'Da Mattarella menzogne e falsità sul nucleare'

"Le affermazioni del presidente italiano Sergio Mattarella secondo cui la Russia minaccia l'Europa con armi nucleari sono menzogne e falsità". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA