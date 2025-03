Kiev: 'Droni russi su Kherson, un ferito e blackout elettrici'

Una donna è rimasta ferita nella città ucraina meridionale di Kherson quando droni russi hanno colpito un palazzo residenziale alto durante la notte, danneggiandolo e danneggiando anche diversi edifici vicini, in cui centinaia di finestre sono andate in frantumi e dove sono scoppiati alcuni incendi. In seguito all'attacco multiplo, una parte della comunità urbana è rimasta senza elettricità. Lo rivelano le autorità dell'oblast e del comune di Kherson su Telegram, citate da Ukrinform.



Il ministero della Difesa russo fa sapere che i sistemi di difesa aerea di Mosca hanno distrutto durante la notte 77 droni ucraini sulle regioni del paese. "Nel periodo dalle 20 del 12 marzo alle 6:36 del 13 marzo, ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 77 veicoli aerei senza pilota ucraini: 30 nella regione di Bryansk, 25 nella regione di Kaluga, sei nella regione di Kursk, sei nella regione di Voronezh, cinque nella regione di Rostov, cinque nella regione di Belgorod", hanno detto i funzionari del Ministero.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA