Joly apre il G7 Esteri: 'La pace in cima alla nostra agenda'

"Mentre celebriamo i 50 anni di cooperazione del G7, non riesco a trovare un momento migliore per ospitare questo importante incontro. C'è un detto qui in Quebec, significa letteralmente che 'abbiamo pane sul nostro tavolo'. Ed è vero che abbiamo molto pane nel nostro piatto, dobbiamo lavorare insieme su sfide comuni. Quindi penso che qui, come ministri degli esteri del G7, dobbiamo cogliere l'attimo e spetta a noi svolgere questo compito. E non dovremmo essere scoraggiati dal questo compito: penso che dovremmo lavorare insieme". Lo ha detto la ministra degli Esteri canadese Melanie Joly aprendo il G7 Esteri di Charlevoix, in Quebec.

"Naturalmente, la pace e la stabilità sono in cima alla nostra agenda e non vedo l'ora di discutere di come possiamo continuare a sostenere l'Ucraina di fronte all'aggressione illegale della Russia. Tutti vogliamo vedere una pace giusta e duratura in Ucraina", ha sottolineato Joly.

"Ovviamente vogliamo promuovere anche la stabilità a lungo termine in Medio Oriente" e parleremo anche di "Indopacifico, Africa, Haiti, Venezuela. E' un incontro che serve a promuovere un pensiero collettivo e soluzioni comuni", ha dichiarato Joly soffermandosi anche sul tema di come "affrontare alcune delle sfide legate alla dimensione marittima", tra cui "l'uso di flotte ombra in crescita, sabotaggio di infrastrutture sottomarine critiche" e "voglio assicurarmi anche che prendiamo in considerazione la questione della crescente contestazione strategica nel Mar Rosso, nel Mar Cinese Meridionale e Orientale, nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan".



Stretta di mano e baci tra Rubio e Joly all'ombra dei dazi

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato l'omologa canadese Melanie Joly in occasione del G7 Esteri di Charlevoix. Prima dei colloqui, Joly ha incontrato separatamente Rubio e i due si sono scambiati baci sulla guancia e si sono stretti la mano prima di sedersi accanto alle bandiere degli Stati Uniti e del Canada, stese alla stessa altezza.

Non hanno risposto alle domande. Quella di Rubio è la prima visita di un funzionario di alto livello degli Stati Uniti in Canada da quando Trump ha lanciato una guerra commerciale contro il vicino nordamericano, che fino a domani ospita la sua prima riunione del G7 della presidenza canadese dove i dazi e la proposta di cessate il fuoco in Ucraina dominano la riunione.

