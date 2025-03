Caracas, elezioni di maggio anche nella Guyana Esequiba

Il ministro dell'Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha confermato l'intenzione di estendere le elezioni del 25 maggio alla Guyana Esequiba, annessa sulla carta dopo un referendum voluto dall'amministrazione di Nicolas Maduro. Nel suo programma settimanale in Tv e sui social media "Con el Mazo Dando", Cabello ha respinto la richiesta della Guyana, che si è rivolta anche alla Corte di Giustizia Internazionale, affinché il Venezuela non tenga elezioni nella regione che ricade sotto il suo controllo, ma appunto, contesa da Caracas.

"Il 25 maggio ci sarà un governatore della nostra Guayana Esequiba, ci saranno deputati alla Assemblea nazionale e legislatori del Consiglio legislativo", ha affermato Cabello, in riferimento al territorio di 149.500 chilometri quadrati (la metà dell'Italia), una zona economica operativa per varie compagnie petrolifere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA