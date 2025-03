Idf, Hamas manda bambino di 4 anni verso le truppe a Gaza

In un post su X, l'Idf afferma che ieri Hamas ha mandato un bambino di 4 anni verso una postazione dell'esercito nella Striscia di Gaza, che è stato restituito in coordinamento con le organizzazioni internazionali.

L'esercito racconta che dopo che le truppe hanno individuato il bambino avvicinarsi a loro in una zona di sicurezza di Gaza, "il piccolo ha affermato di essere stato inviato sul posto da Hamas". "Hamas non esita a usare qualsiasi mezzo per sfruttare cinicamente civili e bambini per promuovere il suo terrorismo", ha commentato l'Idf pubblicando le foto del bambino.



