'Gli Usa informano l'Egitto sul taglio degli aiuti militari'

Gli Stati Uniti hanno informato il Cairo della decisione di ridurre gli aiuti militari che forniscono all'Egitto a partire dall'anno prossimo. Lo riferisce il media del Qatar al Arabi al Jadeed. "Fonti egiziane" hanno dichiarato che "il Pentagono ha aumentato la pressione sul Cairo nel tentativo di convincerlo a cambiare la sua posizione di rifiuto di cooperare con il piano statunitense per la Striscia di Gaza". Un diplomatico egiziano di Washington, citato nel report ha affermato che l'annuncio della riduzione non specifica l'entità del taglio, che sarà determinato in seguito, dopo consultazioni interne americane.



