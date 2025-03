Zelensky a Gedda: 'La nostra posizione è costruttiva, speriamo in risultati concreti'

"La squadra ucraina rimarrà a Gedda per lavorare con la squadra americana e speriamo in un risultato concreto. La posizione ucraina durante l'incontro sarà assolutamente costruttiva". Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram dopo il "piacevole" incontro con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. "Grazie - scrive il leader ucraino - per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all'Ucraina. Abbiamo discusso i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere la pace affidabile e duratura".

Marco Rubio ha ringraziato il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman "per aver ospitato ancora una volta gli Stati Uniti nei colloqui per aiutare a risolvere la guerra in Ucraina e garantire una pace duratura". Lo riferisce il dipartimento di Stato nel comunicato sul loro incontro. Il segretario di Stato americano e bin Salman hanno avuto un colloquio di oltre due ore prima dell'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Ucraina che inizieranno oggi. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz ha partecipato all'incontro. In agenda anche "la situazione nello Yemen e i terroristi Houthi che minacciano il commercio globale, gli interessi americani, i cittadini e le infrastrutture saudite". "Il Segretario ha parlato anche della Siria e dei modi per promuovere un governo stabile, libero dal terrorismo" oltre che della ricostruzione a Gaza che "non deve includere alcun ruolo per Hamas".



