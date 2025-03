Sono cominciati i colloqui a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina

10:02

Sono una trentina i Paesi che parteciperanno oggi pomeriggio alla riunione promossa dal presidente francese Emmanuel Macron dei capi di stato maggiore degli eserciti europei e della Nato, la cosiddetta 'coalizione dei volonterosi', pronti a garantire le condizioni di una futura pace in Ucraina. Organizzata a margine del Paris Defence and Security Forum, in programma da oggi a dopodomani all'Ecole Militaire, la riunione viene organizzata in ''stretto coordinamento'' con il ''comando militare della Nato che è stato associato all'iniziativa'', come riferito dallo stesso Macron.